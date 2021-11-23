Reyting sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 22 Kasım 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

22 Kasım Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Üç Kuruş, MasterChef, Alparslan, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 22 Kasım Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

22 Kasım Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Hükümet Kadın, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 22 Kasım 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

22 KASIM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.