Reyting sonuçları 22 Mayıs 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 22 Mayıs 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı İbo Show, Savaşçı, Gönül Dağı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 22 Mayıs Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 22 Mayıs 2021 Cumartesi reyting sıralaması..

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Star TV’de İbo Show, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Recep İvedik 4, FOX TV’de Savaşçı, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Gönül Dağı yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 22 Mayıs 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 22 Mayıs 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDEŞLERİM

2 GÖNÜL DAĞI

3 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

4 GÖNÜL DAĞI

5 SURVİVOR

6 SAVAŞÇI

7 KARDEŞLERİM

8 SHOW ANA HABER

9 İBO SHOW

10 SAVAŞÇI

AB İLK 10 PROGRAM

1 GÖNÜL DAĞI 2 KARDEŞLERİM 3 GÜLBİN TOSUN 4 GÖNÜL DAĞI 5 SURVİVOR 6 SAVAŞÇI 7 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 8 İBO SHOW 9 SHOW ANA HABER 10 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET