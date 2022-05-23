Reyting sonuçları 22 Mayıs 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 22 Mayıs 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Dün akşam Adı Sevgi, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor, Sahte Kabadayı gibi yapımlar yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

22 Mayıs 2022 Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Osman Pazarlama, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Sahte Kabadayı ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 22 Mayıs 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları...

22 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

22 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program