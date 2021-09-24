Reyting sonuçları 23 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 23 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

23 Eylül Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Yasak Elma, Camdaki Kız, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 23 Eylül 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

23 Eylül 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de İçimizden Biri, Kanal D'de Camdaki Kız, FOX TV’de Son Yaz, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 23 Eylül 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 23 Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları…

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.