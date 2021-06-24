Reyting sonuçları 23 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 23 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

23 Haziran Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 23 Haziran 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman sezon finali bölümüyle, Star TV'de Ada Masalı tekrar bölümüyle, Show TV'de Cam Tavanlar, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX TV'de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Portekiz-Fransa Futbol Karşılaşması yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 23 Haziran 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM