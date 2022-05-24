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    Reyting sonuçları 23 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam Hakim, Yasak Elma, Survivor All Star, Alparslan: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Mandıra Filozofu gibi yapımlar yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 08:46
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    Reyting sonuçları 23 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    23 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Hakim, Kanal D'de Mandıra Filozofu, Star TV'de Yenilmez 4, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 23 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    23 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

    23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 23 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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