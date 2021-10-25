Reyting sonuçları 24 Ekim 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 24 Ekim 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

24 Ekim Pazar akşamı MasterChef Türkiye, Teşkilat, Yalancılar ve Mumları, Yargı gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 24 Ekim Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

24 Ekim 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, FOX TV'de Yalancılar ve Mumları, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Hababam Sınıfı ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 24 Ekim 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 24 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları...

24 EKİM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM