Reyting sonuçları 24 Eylül 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 24 Eylül 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Yalancı, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Eylül 2021 Cuma reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

24 Eylül 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Eyvah Eyvah 3, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Yerli Dizi, Show TV’de Yalancı ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 24 Eylül 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 24 Eylül 2021 Cuma reyting sonuçları...

24 EYLÜL 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Eylül 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM