Reyting sonuçları 24 Mart 2022 Perşembe

Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. İşte dün akşamın reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting yarışından galip çıkan yapımlar belli oldu.

24 Mart 2022 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Mahkum, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı 'Portekiz-Türkiye' maçı izleyiciyle buluştu.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralandı.

Peki, 24 Mart 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dün akşamın reyting sonuçları...

DÜN GECENİN REYTİNGLERİ

Total izleyici grubunda birinciliği Portekiz Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri Karşılaşması, ikinciliği Mahkum, üçüncülüğü ise Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Portekiz Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

24 MART 2022 REYTİNG SIRALAMASI