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    Reyting sonuçları 24 Nisan 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Teşkilat, Yargı, Survivor...

    Dün akşam Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı, Survivor All Star, Doktor Civanım, Kapıcılar Kralı gibi yapımlar yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 24 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları…
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:19
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    Reyting sonuçları 24 Nisan 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Teşkilat, Yargı, Survivor...

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    24 Nisan 2022 Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Doktor Civanım, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Kapıcılar Kralı ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 24 Nisan 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 24 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları...

    24 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

    24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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