Reyting sonuçları 24 Şubat 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 24 Şubat 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

24 Şubat Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 24 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

24 Şubat 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Niyaz Gül Dörtnala, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Baba (tekrart) Tv8'de Kara Komik Filmler: 2 Arada & Kaçamak yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 24 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 24 Şubat 2022 Perşembe reyting sonuçları…

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Camdaki Kız aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Mahkum, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 CAMDAKI KIZ KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MAHKUM (OZET) FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 MAHKUM FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

5 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

6 MAHKUM (OZET) FOX 7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MAHKUM FOX

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

6 MAHKUM (OZET) FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV