Reyting sonuçları 25 Eylül 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 25 Eylül 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

25 Eylül 2021 Cumartesi akşamı Kardeşlerim, Son Yaz, Gönül Dağı, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 25 Eylül Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Eylül 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Star TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, FOX TV’de Son Yaz, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Gönül Dağı yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 25 Eylül 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.