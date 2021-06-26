Reyting sonuçları 25 Haziran 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 25 Haziran 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

25 Haziran Cuma akşamı Bozkır Arslanı Celaleddin, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Survivor 2021 Final, Dangal gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Haziran 2021 Cuma akşamı ATV'de Bozkır Arslanı Celaleddin, Kanal D’de Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de Survivor 2021 Final, TRT 1’de Dangal, Star TV’de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 25 Haziran 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 25 Haziran 2021 Cuma reyting sonuçları...

25 HAZİRAN 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Haziran 2021 Cuma akşamı yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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