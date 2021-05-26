Reyting sonuçları 25 Mayıs 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 25 Mayıs 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

25 Mayıs 2021 Salı akşamı Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu, Düğüm Salonu, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 25 Mayıs Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

25 Mayıs 2021 Salı günü yayımlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Mayıs Salı akşamı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, Tv8'de Survivor, Show TV'de Düğüm Salonu, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Star TV'de Yeni Nesil Ajan XXX 3 ve FOX TV'de Ayla yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 25 Mayıs 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 25 Mayıs 2021 Salı reyting sonuçları...

25 MAYIS 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mayıs 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 HEKIMOGLU KANAL D

7 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8