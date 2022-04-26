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    Reyting sonuçları 25 Nisan 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam Hakim, Üç Kuruş, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Survivor All Star, Şantaj ve Zengo yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 08:42
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    Reyting sonuçları 25 Nisan 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    25 Nisan 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Hakim, Kanal D'de Zengo, Star TV'de Şantaj, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 25 Nisan 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    25 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

    25 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 25 Nisan 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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