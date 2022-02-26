Reyting sonuçları 25 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 25 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

25 Şubat 2022 Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 25 Şubat 2022 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Şubat 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Show TV’de Aziz ve TV8’de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 25 Şubat 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 25 Şubat 2022 Cuma reyting sonuçları...

25 ŞUBAT 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Şubat 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma, ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM