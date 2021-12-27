Reyting sonuçları 26 Aralık 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 26 Aralık 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

26 Aralık Pazar akşamı MasterChef, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Mahkum, Çember gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 26 Aralık Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

26 Aralık 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Çember: Karanlığın Gözleri, Star TV'de Dedemin Fişi, FOX TV'de Mahkum, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Şaban Oğlu Şaban ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 26 Aralık 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 26 Aralık 2021 Pazar reyting sonuçları...

26 ARALIK 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM