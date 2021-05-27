Reyting sonuçları 26 Mayıs 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 26 Mayıs 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

26 Mayıs Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Kabuktaki Hayalet, Yeşil Yol, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 26 Mayıs 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Star TV’de Kabuktaki Hayalet, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Sadakatsiz, FOX TV’de Türk İşi Dondurma, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Yeşil Yol yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 26 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

AB REYTİNG SONUÇLARI