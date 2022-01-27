Reyting sonuçları 26 Ocak 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 26 Ocak 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

26 Ocak Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 26 Ocak 2022 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Yarından Sonra, Star TV’de Annemizi Saklarken, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, TRT 1'de 112 Acil Çağrı, Show TV’de Kibar Feyzo ve Tv8'de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 26 Ocak 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM