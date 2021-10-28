Reyting sonuçları 27 Ekim 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 27 Ekim 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

27 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 27 Ekim 2021 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Ekim 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Deliha, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar ve TRT 1'de Dünya Hali, Show TV’de Hızlı ve Öfkeli 6 ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 27 Ekim 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM