Reyting sonuçları 27 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 27 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

27 Haziran 2021 Pazar akşamı Baş Belası, Masterchef, Menajerimi Ara, Eltilerin Savaşı, Şef Akademi gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sonuçları…

Dün yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Haziran 2021 Pazar akşamı ATV'de Baş Belası, Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show TV'de Eltilerin Savaşı, TRT 1'de UEFA EURO 2020 Belçika-Portekiz Futbol Karşılaşması, Star TV'de Menajerimi Ara ve FOX TV'de Şef Akademi yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 27 Haziran 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Haziran 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği UEFA EURO 2020 Belçika-Portekiz Futbol Karşılaşması, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü Baş Belası aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada UEFA EURO 2020 Belçika-Portekiz Futbol Karşılaşması, ikinci sırada UEFA EURO 2020 Hollanda- Çekya Futbol Karşılaşması, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BELCIKA-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 BAS BELASI ATV

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 HOLLANDA-CEKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 YASAMAK GUZEL SEY (T.S) KANAL D

9 ELTILERIN SAVASI (T.S) (TKR) SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BELCIKA-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 HOLLANDA-CEKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 BAS BELASI ATV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 HABER ONU SHOW TV

7 KUPA AKSAMI TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

10 SICAK GELISME KANAL D