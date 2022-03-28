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    Reyting sonuçları 27 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    27 Mart Pazar akşamı Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 27 Mart 2022 Pazar reyting sonuçları…
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 08:50
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    Reyting sonuçları 27 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    27 Mart 2022 Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Kafalar Karışık, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Kibar Feyzo ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 27 Mart 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Mart 2022 Pazar reyting sonuçları...

    27 MART 2022 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    27 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 27 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? #1


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