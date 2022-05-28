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    Reyting sonuçları 27 Mayıs 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, İyilik, Kaderimin Oyunu, Aziz, Survivor All Star yapımları ekrana geldi. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 08:53
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    Reyting sonuçları 27 Mayıs 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    27 Mayıs 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de İyilik, TRT 1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 27 Mayıs 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları...

    27 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    27 Mayıs 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 27 Mayıs 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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