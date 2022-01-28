Reyting sonuçları 27 Ocak 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 27 Ocak 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

27 Ocak Perşembe akşamı O Ses Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 27 Ocak 2022 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Ocak 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Arap Saçı, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Recep İvedik 6 yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 27 Ocak 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Ocak 2022 Perşembe reyting sonuçları…

27 OCAK 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM