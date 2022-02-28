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    Reyting sonuçları 27 Şubat 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    27 Şubat Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Survivor, Kim Milyoner Olmak İster?, İbo Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 27 Şubat 2022 Pazar reyting sonuçları…
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 08:51
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    Reyting sonuçları 27 Şubat 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    27 Şubat 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de İbo Show, Fox TV'de Mahkum, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Oğlum ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 27 Şubat 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Şubat 2022 Pazar reyting sonuçları...

    27 ŞUBAT 2022 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    27 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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