Reyting sonuçları 28 Ekim 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 28 Ekim 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

28 Ekim Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Elkızı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 28 Ekim 2021 Perşembe reyting sıralaması

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Ekim 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet, FOX TV’de Elkızı, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Ekim 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Ekim 2021 Perşembe reyting sonuçları…

28 EKİM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

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