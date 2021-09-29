Reyting sonuçları 28 Eylül 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 28 Eylül 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

28 Eylül Salı MasterChef Türkiye, Güldür Güldür, Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 28 Eylül 2021 Salı reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Eylül 2021 Salı akşamı ATV'de Baba Parası, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Güldür Güldür Show, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her şey ve TRT 1'de Masımlar Apartmanı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Eylül 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 28 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları…

28 EYLÜL 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birincilikte Masumlar Apartmanı, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM