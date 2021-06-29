Reyting sonuçları 28 Haziran 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 28 Haziran 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

28 Haziran Pazartesi akşamı Ada Masalı, Kalp Yarası, Aşkın Tarifi, Masterchef Türkiye, Kahraman Babam gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 28 Haziran Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show TV'de Kahraman Babam, TRT 1'de EURO 2020 Fransa-İsviçre Futbol Karşılaşması, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Haziran 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

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