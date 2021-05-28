Reyting sonuçları 27 Mayıs 2021 Perşembe: Hangi yapım kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 27 Mayıs 2021 Perşembe: Hangi yapım kaçıncı oldu?

Dün akşam ekranlarda Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve final bölümüyle Mucize Doktor dizileri arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe akşamı Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’de Camdaki Kız, Fox Tv’de Mucize Doktor final bölümü, Trt1’de Bir Zamanlar Kıbrıs, Star Tv’de Akrep ve Show Tv’de ise Alev Alev final bölümü ekrana geldi.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 27 Mayıs 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Mayıs 2021 Cuma reyting sonuçları...

27 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1- BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2- CAMDAKİ KIZ

3- MUCİZE DOKTOR

4- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5- ESRA EROL'DA

6- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

7- BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

8- BİR ZAMANLAR KIBRIS

9- SURVİVOR

10- ATV ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1- CAMDAKİ KIZ

2- BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3- MUCİZE DOKTOR

4- SELÇUK TEPELİ

5- BİR ZAMANLAR KIBRIS

6- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7- SURVİVOR

8- ESRA EROL'DA

9- MUCİZE DOKTOR

10- CAMDAKİ KIZ