Reyting sonuçları 28 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 28 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

28 Ocak 2022 Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Kaderimin Oyunu, Kırmızı Oda gibi diziler ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 28 Ocak 2022 reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Ocak 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Ocak 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Ocak 2022 Cuma reyting sonuçları...

28 OCAK 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ocak 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.