Reyting sonuçları 29 Ağustos 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 29 Ağustos 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

29 Ağustos Pazar akşamı İkimizin Sırrı, MasterChef Türkiye, Büyük Beyaz, Seneye Bu Zamanlar, Kılıbık gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Ağustos 2021 Pazar akşamı ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Büyük Beyaz, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Aile Şerefi, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar, Star TV'de Vizontele Tuuba ve FOX TV'de Kılıbık yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 29 Ağustos 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 29 Ağustos 2021 Pazar reyting sonuçları...

29 AĞUSTOS 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM