Reyting sonuçları 29 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 29 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

29 Eylül Çarşamba akşamı Sadakatsiz, MasterChef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Yalancı, Dünya Hali gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 22 Eylül 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Eylül 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Venom: Zehirli Öfke, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Hükümet Kadını, Show TV’de Yalancı, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar ve TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 29 Eylül 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Eylül 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte Sadakatsiz, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Sadakatsiz (ÖZET) yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Sadakatsiz (ÖZET), üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sıradaSelçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Kanunsuz Topraklar yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM