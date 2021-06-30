Reyting sonuçları 29 Haziran 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 29 Haziran 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

29 Haziran 2021 Salı akşamı Maraşlı, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 29 Haziran Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Haziran 2021 akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Baht Oyunu, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de 21:55 UEFA EURO 2020 İsveç-Ukrayna Futbol Karşılaşması, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Petrol Sevdası yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 29 Haziran 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 29 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları...

29 HAZİRAN 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Haziran 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Maraşlı, üçüncülüğü Ada Masalı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada UEFA EURO 2020 İsveç Ukrayna Futbol Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada UEFA EURO 2020 İngiltere-Almanya Futbol Karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MARASLI ATV

3 ADA MASALI STAR TV

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 BAHT OYUNU KANAL D

6 ISVEC-UKRAYNA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

7 INGILTERE-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 ATV GUN ORTASI ATV

9 FOX ANA HABER FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ISVEC-UKRAYNA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 INGILTERE-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 ADA MASALI STAR TV

6 BAHT OYUNU KANAL D

7 FOX ANA HABER FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 MARASLI ATV

10 ATV GUN ORTASI ATV