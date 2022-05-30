Reyting sonuçları 29 Mayıs 2022 Pazar: İki dizi birden sezon finali yaptı

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star, Korkusuz Korkak gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 29 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Mayıs 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Orta Direk Şaban, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Korkusuz Korkak ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 29 Mayıs 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 29 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları...

29 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

29 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program