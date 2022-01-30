Reyting sonuçları 29 Ocak 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 29 Ocak 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

29 Ocak 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor, Maske Kimsin Sen? gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Ölümsüz, Show TV’de Güldür Güldür Show, FOX TV’de Maske Kimsin Sen?, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 29 Ocak 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

29 OCAK 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM