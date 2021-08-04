Reyting sonuçları 3 Ağustos 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 3 Ağustos 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

3 Ağustos 2021 Salı akşamı Baht Oyunu, Ada Masalı, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 3 Ağustos 2021 Salı reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi ve yarışmalar yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Bunun akabinde, dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

3 Ağustos 2021 Salı akşamı; Kanal D'de Baht Oyunu, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Ada Masalı reyting yarışı içinde yer aldı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 3 Ağustos 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 3 Ağustos 2021 Salı reyting sonuçları...

3 AĞUSTOS 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Baht Oyunu”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Baht Oyunu” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAMI

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 BAHT OYUNU KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 ADA MASALI STAR TV

5 HAVA DURUMU KANAL D

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV

8 HABER ÖNÜ SHOW TV

9 DÜĞÜN DERNEK TRT 1

10 DOĞU EKSPRESİ'NDE CİNAYET ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 BAHT OYUNU KANAL D

4GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV

5 ADA MASALI STAR TV

6 DOĞU EKSPRESİ'NDE CİNAYET ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER

10 BAHT OYUNU (ÖZET) KANAL D