Reyting sonuçları 3 Ekim 2021 Pazar: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 3 Ekim 2021 Pazar: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Pazar akşamı Teşkilat, MasterChef, İkimizin Sırrı, Yargı, Yalancılar ve Mumları, Çöpçüler Kralı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

3 Ekim 2021 Pazar akşamı ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D’de Yargı, Star TV’de Benzemez Kimse Bize, Fox TV’de Yalancılar ve Mumları, TRT 1’de Teşkilat, Show TV’de Çöpçüler Kralı, ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 3 Ekim 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 3 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları...

3 EKİM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 TESKILAT (OZET) TRT 1

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 YARGI (OZET) KANAL D

8 COPCULER KRALI (T.S) SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 YALANCILAR VE MUMLARI FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 YALANCILAR VE MUMLARI FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8