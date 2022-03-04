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    Reyting sonuçları 3 Mart 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    3 Mart 2022 Perşembe akşamı Survivor All Star, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 3 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 08:43
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    Reyting sonuçları 3 Mart 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    3 Mart 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Mutlu Canavar Ailesi, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 3 Mart 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 3 Mart 2022 Perşembe reyting sonuçları…

    3 MART 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    3 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM


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