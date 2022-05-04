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    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022 Salı: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    3 Mayıs Salı akşamı Aşk Bu Mu?, Şarkılar Bizi Söyler, Recep İvedik 5, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star, Ailecek Şaşkınız, Aykut Enişte yapımları ekrana geldi. İşte 3 Mayıs Salı reyting sonuçları…
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 08:50
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    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022 Salı: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    3 Mayıs Salı akşamı ATV'de Aşk Bu Mu?, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Aykut Enişte, Fox TV'de Recep İvedik 5, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Ailecek Şaşkınız ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 3 Mayıs Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 3 Mayıs Salı reyting sonuçları...

    3 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

    3 Mayıs Salı günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022 Salı: Hangi yapım reyting birincisi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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