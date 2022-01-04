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    Reyting sonuçları 3 Ocak 2022 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    3 Ocak Pazartesi akşamı Mahrem, MasterChef, Hızlı ve Öfkeli 7, Kocan Kadar Konuş gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi reyting sıralaması…
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 08:52
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    Reyting sonuçları 3 Ocak 2022 Pazartesi: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    3 Ocak 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, Star TV'de Kocan Kadar Konuş, FOX TV'de Osman Pazarlama, TRT 1'de Mahrem, Show TV'de Apex: Ölüm Adası ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 3 Ocak 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    3 OCAK 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    3 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM


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