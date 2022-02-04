Reyting sonuçları 3 Şubat 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 3 Şubat 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

3 Şubat 2022 Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 3 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

3 Şubat 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Kolonya Cumhuriyeti, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Kırmızı Oda yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 3 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 3 Şubat 2022 Perşembe reyting sonuçları…

3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM