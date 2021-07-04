Reyting sonuçları 3 Temmuz 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 3 Temmuz 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

3 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı Şef Akademi, Masterchef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 3 Temmuz Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

3 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV’de Deliha, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Harry Potter ve Ateş Kadehi, FOX TV’de Şef Akademi, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "İspanya-Polonya" yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 3 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM