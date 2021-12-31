Reyting sonuçları 30 Aralık 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 30 Aralık 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

30 Aralık Perşembe akşamı MasterChef, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Aralık 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Patron Mutlu Son İstiyor, FOX TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 30 Aralık 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe reyting sonuçları…

30 ARALIK 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM