Reyting sonuçları 30 Ekim 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 30 Ekim 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

30 Ekim 2021 Cumartesi akşamı Kardeşlerim, Elkızı, Gönül Dağı, O Ses Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 30 Ekim 2021 Cumartesi reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Ekim 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Şangay Takibi, FOX TV’de Elkızı, TRT 1'de Gönül Dağı, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 30 Ekim 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

30 EKİM 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM