Reyting sonuçları 30 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 30 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

30 Eylül Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 30 Eylül 2021 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Eylül 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Kazara Aşk, FOX TV’de 7. Koğuştaki Mucize, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Eltilerin Savaşı, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 30 Eylül 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları…

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM