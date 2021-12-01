Reyting sonuçları 30 Kasım 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 30 Kasım 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

30 Kasım 2021 Salı akşamı Sana Söz, Masumlar Apartmanı, Yalancı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 30 Kasım 2021 Salı reyting sıralaması

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Kasım 2021 akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Büyük Beyaz, Star TV'de Sana Söz, FOX TV'de, Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 30 Kasım 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları...

30 KASIM 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Destan yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Destan, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM