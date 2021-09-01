Reyting sonuçları 31 Ağustos 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 31 Ağustos 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

31 Ağustos 2021 Salı akşamı Baht Oyunu, MasterChef Türkiye, Ada Masalı, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 31 Ağustos Salı reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

31 Ağustos Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 31 Ağustos 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 31 Ağustos 2021 Salı reyting sonuçları...

31 AĞUSTOS 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Ağustos 2021 Salı günün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reytinglere ilişkin detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.