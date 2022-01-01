Reyting sonuçları 31 Aralık 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 31 Aralık 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

31 Aralık 2021 Cuma akşamı Şarkılar Bizi Söyler, İbo Show, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, FOX’ta Yılbaşı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 31 Aralık 2021 reyting sonuçları.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

31 Aralık 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de İbo Show, Fox TV’de FOX’ta Yılbaşı, TRT 1’de Seksenler Yılbaşı Özel, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 31 Aralık 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 31 Aralık 2021 Cuma reyting sonuçları...

31 ARALIK 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Aralık 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.