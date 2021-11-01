Reyting sonuçları 31 Ekim 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 31 Ekim 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

31 Ekim Pazar akşamı MasterChef Türkiye, Teşkilat, Yalancılar ve Mumları, Yargı gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 31 Ekim Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

31 Ekim 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Benim Hayatım, FOX TV'de Yalancılar ve Mumları, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 31 Ekim 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 31 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları...

31 EKİM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV