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    Reyting sonuçları 31 Mart 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    31 Mart 2022 Perşembe akşamı Survivor All Star, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 31 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:53
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    Reyting sonuçları 31 Mart 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    31 Mart 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Bana Masal Anlatma, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 31 Mart 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 31 Mart 2022 Perşembe reyting sonuçları…

    31 MART 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    31 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

    Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    Reyting sonuçları 31 Mart 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1             BIR ZAMANLAR CUKUROVA      ATV

    2             CAMDAKI KIZ    KANAL D

    3             BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI           TRT 1

    4             SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER        FOX

    5             SURVIVOR ALL STAR      TV8

    6             ESRA EROL'DA   ATV

    7             MUGE ANLI ILE TATLI SERT         ATV

    8             BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET)       ATV

    9             MAHKUM (TKR)              FOX

    10           ATV ANA HABER              ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1             CAMDAKI KIZ    KANAL D

    2             BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI           TRT 1

    3             SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER        FOX

    4             CAMDAKI KIZ (OZET)     KANAL D

    5             SURVIVOR ALL STAR      TV8

    6             BIR ZAMANLAR CUKUROVA      ATV

    7             MUGE ANLI ILE TATLI SERT         ATV

    8             MAHKUM (TKR)              FOX

    9             BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET)            TRT 1

    10           ESRA EROL'DA   ATV


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