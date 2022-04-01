Reyting sonuçları 31 Mart 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 31 Mart 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

31 Mart 2022 Perşembe akşamı Survivor All Star, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 31 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

31 Mart 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Bana Masal Anlatma, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 31 Mart 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 31 Mart 2022 Perşembe reyting sonuçları…

31 MART 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR ALL STAR TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 MAHKUM (TKR) FOX

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

5 SURVIVOR ALL STAR TV8

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MAHKUM (TKR) FOX

9 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

10 ESRA EROL'DA ATV